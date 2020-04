Stadsbestuur Borgloon belt 80-plussers op

Borgloon - In tijden van crisis is het belangrijk om in contact te blijven met elkaar. Om te voorkomen dat onze senioren in een sociaal isolement geraken, heeft het stadsbestuur van Borgloon vorige week alle 80-plussers opgebeld met de vraag: "Hoe gaat het met u?"

"Tien medewerkers van verschillende diensten van onze gemeente hebben in totaal een 700-tal telefoontjes gepleegd", klinkt het. "Om zoveel mogelijk ouderen te bereiken, namen zij contact op met zowel samenwonende senioren als alleenstaanden. Met deze telefoontjes wilden we onze 80-plussers informeren, maar vooral ook luisteren naar hun noden en behoeftes en oplossingen zoeken als er hulpvragen waren. Als men aangaf dat er extra hulp nodig was, hebben we hiervoor de nodige ondersteuning geboden, eventueel door de hulp van vrijwilligers (i.s.m. Warm Borgloon) in te schakelen."

Mensen die hulp nodig hebben of met vragen zitten, kunnen ook nog steeds zelf bellen naar de coronahulplijn van de stad op via het nummer 012/67.36.73 of contact opnemen met het Sociaal Huis Borgloon.