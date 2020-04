Ontsnapte coronavirus tóch uit Chinees labo? Amerikaanse media suggereren van wel

Al twéé jaar voor het coronavirus voor het eerst opdook in China, waarschuwden Amerikaanse diplomaten voor een onderzoekslabo in de Chinese stad Wuhan. Dat labo deed onderzoek naar virussen bij vleermuizen, maar de wetenschappers gingen daarbij volgens de Amerikanen erg onvoorzichtig te werk. Het nieuws dat door gereputeerde krant The Washington Post werd onthuld, suggereert dat het virus toch niet zomaar van dier op mens overging, maar wel degelijk uit een labo ontsnapte.

Al in januari 2018 bezochten verschillende Amerikaanse wetenschappers het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het initiatief ging uit van de Amerikaanse ambassade in Peking, meldt The Washington Post. ...