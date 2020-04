Koning Filip blaast zestig kaarsjes uit

Koning Filip zou zijn zestigste verjaardag normaal gezien in Kopenhagen doorbrengen. De Deense koningin Margrethe wilde haar tachtigste verjaardag uitgebreid vieren tijdens een galadiner. Door het coronavirus werd het etentje afgelast. De koning viert zijn verjaardag dus in intieme kring, thuis met koningin Mathilde (47) en hun vier tienerkinderen. Hij zou volgende maand een groot tuinfeest in Laken organiseren, waarvoor hij honderd Belgen wilde uitnodigen die net als hij zestig worden op 15 april. Dat evenement gaat niet door, omdat de koning een groot feest ongepast vindt in deze coronacrisis.