Campus Genk Middenschool Genk voorziet 14 leerlingen van laptop

Genk - Omdat niet alle kinderen zomaar van thuis uit online lessen kunnen mee volgen, hielp GO! Campus Genk Middenschool haar leerlingen een handje. Samen met CVO Cursa zorgde de school ervoor dat 14 van haar leerlingen een laptop ter beschikken kregen.

Bij GO! Campus Genk Middenschool is ons basisprincipe dat ieder kind, van welke afkomst ook, alle kansen moet krijgen om te slagen en een schoolse carrière uit te bouwen. "Daarom zijn we ontzettend blij dat we 14 van onze kinderen die het digitaal thuis heel erg moeilijk hebben, van een laptop kunnen voorzien in samenwerking met CVO Cursa", klinkt het op de school. "Zo kunnen we ook in tijden van corona ervoor zorgen dat onze leerlingen alle kansen krijgen om de lessen na de paasvakantie te kunnen volgen, zodat ook zij kunnen deelnemen aan onze lessen binnen het pre-teachingverhaal. Achterstanden met mondjesmaat dichtfietsen, kansen verstrekken om zo onze leerlingen te versterken, dat is ons doel."