Bevolking mag mening geven over plannen om radioactief afval in de grond te bergen

De Belgen mogen hun stem laten horen in de plannen om radioactief afval te bergen diep in de Belgische bodem. Dat kondigt Niras, de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het radioactieve afval in België, aan. De bevolkingsraadpleging loopt vanaf woensdag tot en met 13 juni op www.niras.be/sea2020.