Belangrijke LVMH Prize geschrapt, geldprijs wordt verdeeld

De LVMH Prize, een van de belangrijkste prijzen in de modewereld voor jong opkomend talent, zou normaal op 5 juni worden uitgereikt. Door de coronacrisis wordt dat evenement echter geschrapt. De geldprijs wordt verdeeld over de acht genomineerden.

De coronapandemie heeft ook een grote impact op de modewereld. Een van de gevolgen daarvan is dat de uitreiking van de LVMH Prize dit jaar niet kan doorgaan. In plaats van de awards uit te reiken op 5 juni werd nu al aangekondigd dat het event wordt geschrapt en het geld wordt verdeeld over de geselecteerde ontwerpers.

Het gaat om een bedrag van in totaal 300.000 euro dat gaat naar de acht genomineerden: Priya Ahluwalia van Ahluwalia, Charaf Tajer van Casablanca, Emma Chopova en Laura Lowena van Chopova Lowena, Nicholas Daley, Peter Do, Sindiso Khumalo, Supriya Lele en Tomotaka Koizumi.

Bovendien kondigt luxegroep LVMH aan dat het geld van de 2020 Karl Lagerfeld Prize, een nieuwe award die op dezelfde avond wordt uitgereikt, zal worden gebruikt om de winnaars van de voorbije zes edities te steunen in deze moeilijke tijden.

“Sinds zijn lancering heeft de LVMH-prijs altijd jong talent gepromoot en gekoesterd. Elk jaar zet het de schijnwerpers op jonge ontwerpers van over de hele wereld en ondersteunt het de ontwikkeling van hun bedrijven”, zegt Delphine Arnault, vicepresident bij Louis Vuitton en oprichter van de prijs, in een mededeling. “In deze uitdagende tijden willen we benadrukken dat het steunen van deze opkomende modeontwerpers onze belangrijkste missie is.”