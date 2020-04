Journaliste doet voor het eerst haar verhaal over gruwelijke verkrachting door woedende menigte tijdens Arabische lente

Lara Logan, een Amerikaanse oorlogsjournaliste, heeft voor het eerst haar verhaal gedaan over hoe ze negen jaar geleden slachtoffer werd van een groepsverkrachting in Egypte. Ze was daar om verslag uit te brengen over de Arabische Lente en het aftreden van de toenmalige president Hosni Moebarak, toen ze werd aangevallen. De voormalige journaliste deed haar verhaal aan het Amerikaanse weekblad Newsweek.