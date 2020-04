Groot-Brittannië annuleert bestelling beademingsapparaten bij F1-teams

Het type beademingsapparaten dat de F1-teams van Renault en Red Bull hadden ontwikkeld blijkt onvoldoende te werken in de complexe methodes die nodig zijn om COVID-19 te behandelen, dat staat te lezen in het Britse dagblad ´Guardian´.

In de strijd tegen het coronavirus is de Britse regering wanhopig op zoek naar voldoende beademingsapparaten om de patiënten te behandelen. Op dit moment zijn er ongeveer tienduizend apparaten en het doel is om tegen het einde van de maand beschikking te hebben over achttienduizend exemplaren omdat men dan een grote piek verwacht van het aantal opnames.

Daarbij worden verschillende pistes onderzocht maar de bestelling van een bepaald type apparaat met de naam BlueSky wordt geannuleerd door de regering. Het bewuste apparaat was het resultaat van een samenwerking tussen de F1-teams van Renault en Red Bull en Dokter Alastair Darwood.

Helemaal formeel was de bestelling nog niet omdat er nog op de nodige goedkeuringen moest gewacht worden. Bij het onderzoek door het orgaan bevoegd door de regering om medische apparatuur te testen werd tot de conclusie gekomen dat ´BlueSky´ niet geschikt is bij de behandeling van coronapatiënten.

Het probleem situeert zich in het feit dat bij COVID-19 de longen van de patiënt zich zeer snel vullen met vocht en daarvoor is een apparaat nodig met een bijkomende instelling om de longen vrij te maken. BlueSky bleek niet geschikt omdat het de constante veranderingen niet aan kan.

Formule 1-teams assisteren bij verschillende beademingsprojecten onder de overkoepelende titel Project Pitlane. Een woordvoerder van de Formule 1 reageerde op het niet doorgaan van de bestelling.

"De F1-projectleiders voor BlueSky - Red Bull Racing en het Renault F1 team - hebben gedurende het hele project blijk gegeven van briljante toewijding en vaardigheid. Ze mogen trots zijn op het werk dat ze hebben verricht om een nieuw apparaat te ontwikkelen met een National Health Service-ondernemer en zullen vitale bijdragen blijven leveren aan Project Pitlane.”

Het ontwikkelde beademingsapparaat kan in de toekomst eventueel wel voor andere patiënten gebruikt worden. Eerder werd al wel een door Mercedes ontwikkeld apparaat wel goedgekeurd en in gebruik genomen.

