Ferrari treft voorbereidingen voor heropening fabrieken

De fabriek van Ferrari gehuld in de kleuren van de Italiaanse vlag Foto: Ferrari

Ferrari is zich volop aan het voorbereiden om haar fabrieken in Italië te heropenen, het betreft daarbij onder andere ook de assemblage van de luxewagens die het maakt.

Het coronavirus heeft Italië nog steeds voor een groot deel in haar greep maar er zijn ook plannen om onder andere de autofabrieken te heropenen, dit op voorwaarde dat er in veilige omstandigheden en met respect voor 'social distancing' kan gewerkt worden.

Ook bij Ferrari is men bezig met een heropening van de fabrieken voor te bereiden. Het Italiaanse automerk zat vorige week samen met virologen en de lokale autoriteiten van de regio Emilia-Romagna om het programma 'Back on Track' op te starten.

Het desbetreffende programma moet naast het F1-personeel ook het overige personeel van Ferrari voorbereiden op een heropening van de fabrieken wanneer Italië dat toestaat. Daartoe behoort onder andere ook een vrijwillige bloedtest voor alle Ferrari-medewerkers alsook hun omgeving.

Ferrari zou met de vrijwillige bloedtest nagaan in welke mate personeel en hun omgeving besmet zijn geweest alsook eventuele antistoffen aangemaakt hebben. Medewerkers zouden tevens via een app symptomen van het coronavirus in de gaten kunnen houden.

Medewerkers die getroffen zijn kunnen via Ferrari bovendien ook gratis medische en psychologische hulp krijgen en er bestaat ook de mogelijkheid om thuis in quarantaine te gaan met bijstand van medisch personeel.

Voorlopig bevindt de F1-fabriek van Ferrari zich nog in de verplichte vijf weken sluiting zoals door het aangepast reglement is voorgeschreven. Al de teams konden deze periode echter vrij kiezen in maart en april. Aangezien Ferrari als één van de eerste F1-teams haar fabriek sloot zal het ook bij de eersten zijn om ze wanneer mogelijk opnieuw op te starten.

