Van Ranst: “Bijna alle overlijdens in woon-zorgcentra meegerekend bij Covid19-overlijdens. Ik vind dat dom”

Opvallende uitspraken van viroloog Marc Van Ranst in De Afspraak. Daar verklaarde hij dat vrijwel alle sterfgevallen in woon-zorgcentra in de statistieken worden opgenomen als coronadoden. “Bijna iedereen die in een woon-zorgcentrum sterft, en er sterven elke dag zo’n honderd mensen in woon-zorgcentra, komt in die statistieken terecht”, aldus Van Ranst in De Afspraak. Op die manier dreigen we het aantal overlijdens ten gevolge van het virus in de woon-zorgcentra te overschatten.