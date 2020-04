Remco Evenepoel en Pieter Timmers strijden tegen BV’s in De Container Cup

Is wielerfenomeen Remco Evenepoel een straffere allround sportman dan vice-olympisch kampioen Pieter Timmers? Hoeveel seconden trager is Philippe Geubels in een tijdrit dan werelduurrecordhouder Victor Campenaerts? Dat komen we vanaf zondag 26 april te weten in De container cup, waarin 30 Belgische topsporters en 10 BV’s het tegen elkaar opnemen in een spectaculaire zevenkamp.