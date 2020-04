Zowel Beringen als Leopoldsburg krijgt een inloophuis voor mensen in armoede. Vlaanderen trekt 1,5 miljoen euro uit voor 16 van deze ‘STEK’-projecten. In Leopoldsburg wordt Ons Centrum uitgebouwd, in Beringen komt het inloophuis op de nieuwe welzijnscampus in de gebouwen van Regina Mundi.