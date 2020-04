Prof UHasselt: “Dalende coronacijfers kunnen vals gevoel van veiligheid geven”

Hasselt -

De dagelijkse coronacijfers die dinsdag werden bekendgemaakt doen de hoop gloren. Op paasmaandag werden ‘slechts’ 48 nieuwe besmettingen in Limburg geteld, dat is vijf keer minder dan de week voordien. Professor medische statistiek Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven) plaatst er kanttekeningen bij. “De eerste piek is achter de rug, maar Covid-19 is een blijver.”