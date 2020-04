Broer van Gert Verhulst lag paar dagen in ziekenhuis door coronavirus

Voor ‘homeparty met Kat’ belde Kat Kerhofs dinsdag met Gert Verhulst om even over Gert Late Night en de gevolgen van de coronacrisis voor zijn pretpark Plopsaland te keuvelen. De presentator en grote baas van Studio 100 onthulde dat hij van dichtbij wordt geconfronteerd met corona. “Mijn broer heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is er nu van af”, klinkt het. Ook de vader van Verhulst - die in een woon-zorgcentrum woont - werd getest op het virus, maar die resultaten zijn nog niet binnen.