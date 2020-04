Uitgestelde Tour de France start op 29 augustus, wielerkalender wordt aangepast

De Tour de France wordt georganiseerd van 29 augustus tot 20 september. Organisator ASO had deze morgen overleg met de UCI, dat rond 13 uur een persbericht zal versturen. De BinckBank Tour, die op 31 augustus zou straten, zoekt samen met de UCI een nieuwe datum.

Het was de Franse president Emmanuel Macron die maandagavond besliste dat de Tour zou worden uitgesteld omdat massa-evenementen tot 15 juli niet mochten plaatsvinden. De Ronde van Frankrijk zou op 27 juni van start gaan in Nice. Een dag later bevestigde organisator ASO het uitstel en zochten een nieuwe datum. Dat wordt 29 augustus tot en met 20 september). Later dan oorspronkelijk gedacht, maar die datum werd vooral gekozen in functie van de Franse renners, die voorlopig enkel op de rollen mogen trainen. Ze willen in augustus ook het criterium du Dauphiné (dat voorzien was op van 31 mei t/m 7 juni) organiseren als voorbereidingskoers. De Tour zou dan ook vallen buiten de zomervakantie, wat minder publiek op de been zou brengen.

Maar wat dan met de Vuelta? Die staat gepland van 14 augustus tot 6 september en zou dus overlappen met de Tour. Dat is uitgesloten. De Vuelta wordt trouwens ook georganiseerd door ASO en liet al weten dat het zijn datum wil aanpassen. Volledig in augustus dan maar of in oktober, maar daar hoopt ook de Giro op. DE UCI wil de kalender alvast verlengen tot midden november. Vraag is of de regeringen van door de coronacrisis zwaar getroffen landen als Italië en Spanje het überhaupt zien zitten om dit jaar nog een massaevent te laten organiseren. In Frankrijk is die kans alvast groter al blijft het afwachten hoe de epidemie verder zal evolueren. “Augustus en september zijn nog veraf, maar ik acht de kans toch klein dat een grote ronde, met deelnemers van over de hele wereld al zal kunnen plaatsvinden”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Maar er is hoop. Als de epidemie ferm verminderd is zal ook het denken veranderen en gaan we Covid-19 gewoon worden. Maar dat wordt denk ik eerder iets voor volgend jaar.”

In het ideale scenario van ASO eindigt de Tour dus op 20 september, de dag van het WK tijdrijden in het Zwitser Martigny. Dat betekent dus dat die moet worden verplaatst. Naar woensdag bijvoorbeeld, in de plaats van de mixed relay. Maar dat is pas drie dagen na de slotrit. De WK-wegrit wordt op zondag 27 september gereden.

ASO had deze morgen contact met de UCI en andere wielerorganisatoren om samen een nieuwe kalender samen te stellen. Want door de nieuwe datum van de Tour moet er geschoven worden. Met de BinckBank Tour bijvoorbeeld, die normaal wordt gereden van 31 augustus tot 6 september. “We hebben overlegd met de UCI en we gaan samen met hen en de Belgische wielerfederatie op zoek naar een nieuwe datum”, zegt Rob Discart namens organisator Golazo. “Ik heb er begrip voor dat ze er alles aan doen om de Tour te laten doorgaan en daardoor andere wielerwedstrijden zich moeten aanpassen. De Tour is nu eenmaal de belangrijkste koers en zeer belangrijk voor de ploegen en sponsors. We bekijken nu met onze stakeholders wanneer we het best de BinckBank Tour kunnen organiseren. Het wordt een hele puzzel. De UCI liet weten voorkeer te geven aan de grote ronden en de wielermonumenten. Pas daarna komen de andere WorldTourkoersen.”