Slechts 20 procent van de Limburgse bedrijven is momenteel nog volledig operationeel terwijl 13 procent van de bedrijven gesloten zijn. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisatie VKW Limburg. Productiebedrijven krijgen het alsmaar moeilijker om aan de slag te blijven. Vooral in de voedingssector is de situatie alarmerend. VKW Limburg roept op om zo veel als mogelijk terug aan de slag te gaan om zo de economische keten draaiende te houden.