Russische ziekenhuizen overstelpt: ambulances met patiënten veroorzaken ellenlange files

Door de Russische lockdownmaatregelen is er amper nog verkeer in de straten van de hoofdstad Moskou. Toch staan er ellenlange files, die worden veroorzaakt door ambulances. De ziekenhuizen kunnen de plotse toestroom aan coronapatiënten moeilijk aan, maar volgens de overheid is dat een tijdelijk probleem. “In normale omstandigheden zou dit onacceptabel zijn, maar dit is geen normale situatie”, klinkt het bij de overheid. In Rusland zijn er momenteel meer dan 21.000 besmettingen. 170 patiënten zijn overleden.