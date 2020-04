Ondanks gesloten discotheken scoort dj Peter Luts toch een nieuwe hit: “Met dank aan vastgoedmakelaars”

Heusden-Zolder - Met Made 2 Move had de Limburgse dj en producer Peter Luts een nieuwe single klaar die de discotheken moest veroveren. Het coronavirus besliste daar echter anders over. Toch draaide het uiteindelijk nog goed uit voor de dj uit Heusden-Zolder.

Net als bij Anybody was het de bedoeling dat de Limburgse dj en producer Peter Luts met Made 2 Move de dansvloer zou veroveren, maar door de coronacrisis zijn de discotheken gesloten en zitten we allemaal in ons kot.“Het was inderdaad een wat ongelukkige timing om een nieuwe single te lanceren. Ik had me er al bij neergelegd dat het niet evident zou zijn om het brede publiek te bereiken, maar dat was dan zonder rekening te houden met de ERA makelaars. Om in coronatijden in beweging te blijven in hun eigen kot, zijn ze elkaar beginnen uitdagen op Made 2 Move en in een mum van tijd ging dat filmpje viraal. Vervolgens zijn de TikTokkers erop gesprongen en vorige week heeft de populaire Oost-Vlaamse Personal Trainer Gert Van Reckem een complete work-out gemaakt en online gezet op het nummer, waardoor de streams nog eens de hoogte zijn ingegaan”, zegt Peter Luts enthousiast. “In plaats van in de discotheken, zijn we nu trending geworden bij jongeren en mensen die calorieën willen verbranden.”

De Aalsterse Personal Trainer Gert Van Reckem, bekend van het boek ‘Gezond Gezind’, voegde Peter Luts zijn nieuwste meteen toe aan z’n Spotifylijstje. “Dit nummer heeft de perfecte beat om op te bewegen voor wie snel veel wil verbranden. Squats, mountain climbers en push-ups, ze zijn allemaal verwerkt in de oefening, die je heel makkelijk thuis kan uitvoeren. Ik raad iedereen aan om te kijken naar het filmpje en mee te doen.”

Ondertussen staat Peter Luts met Made 2 Move ook al 2 weken genoteerd in de Ultratop Dance en doordat het nummer goed gestreamd wordt en gedeeld op de sociale media, is de kans groot dat hij binnenkort weer z’n opwachting maakt in de tipparde en charts. “Dankzij het radiovriendelijke karakter is dit gesneden koek voor wie houdt van bewegen of wie gewoon wil genieten van een feelgood-song met een stevige beat. Na de enthousiaste reacties van het publiek en de dj’s, merken we dat er ook uit het buitenland interesse is, dus wie weet waar dit nummer nog gaat eindigen.”

Peter Luts zijn nieuwe single Made 2 Move verscheen op het Be Yourself-label en is nu overal digitaal beschikbaar.