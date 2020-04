Het stadsbestuur van Hamont-Achel wil 300.000 euro uittrekken voor steunmaatregelen om inwoners en lokale handelaars na de crisis te ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraad van 23 april wil het beleid overleg met alle politieke fracties om tot breed gedragen maatregelen komen.

“De bedoeling is dat we bedrijven die ook al in aanmerking kwamen voor de coronahinderpremie, ook als stad een financiële ...