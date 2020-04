Alcoholische dranken helpen niet tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat daarmee nogmaals in tegen een gerucht dat de ronde doet.

“Angst en fake news hebben een gevaarlijke mythe doen ontstaan, namelijk dat de consumptie van sterke drank het covid-19-virus kan doden”, is te lezen in een bericht op de website van WHO Europa. “Die ...