Sint-Truiden -

In de tweede aflevering van de TVL-reeks 'In het Spoor van de Helden van Sint-Trudo', volgen we longarts Kristof Cuppens op de COVID-afdeling. Hij vertelt over een overheersend gevoel van machteloosheid in de strijd tegen corona. Het valt hem zwaar om patiënten te zien vechten tegen een virus waar geen medicijn voor bestaat.