Steeds meer Limburgse bibliotheken starten met uitleendienst

Pelt -

Steeds meer bibliotheken in Limburg openen terug hun deuren. Of toch gedeeltelijk. De overheid beschouwt de uitleendienst van de bibliotheken als een essentiële gemeentelijke dienstverlening. Maar de gezondheid van de bezoekers en de bibliotheekmedewerkers moet wel gegarandeerd blijven. In Pelt werd er daarom een afhaalsysteem uitgewerkt, dat volledig contactloos is. Dinsdagochtend konden de Peltenaren voor de eerste keer sinds het begin van de lockdown, veilig een boek komen ontlenen in de bibliotheek.