Kunstzinnige solidariteit bij Bazarts

Kermt

Hasselt - Bazarts is een atelier/kunstorganisatie die mensen met elkaar wil verbinden door creativiteit.

Hoe denken we over deze lockdown? Hoe voelen we ons? Waar houden we ons mee bezig? Wat zijn onze angsten?

De idee van Bazarts is om ook eens te kijken wat jullie verhaal is, dat van je gezin, van je kinderen, van je vrienden, van je baas of collega’s… Maak een kunstwerkje, knip, plak, schrijf, teken, schilder, digitaal… alles kan en alles mag.

Doe waar je zin in hebt, zolang het maar in een envelop kan opgestuurd worden naar Bazarts. De envelop zelf mag ook kunstzinnig zijn, en kan dan ook een deeltje zijn van de tentoonstelling.

Nodig anderen uit om dit ook te doen. Iedereen mag meedoen, klein, groot, jong, oud. We zouden het heel fijn vinden als we ver geraken, over de landsgrenzen heen om veel kunstwerkjes van over heel de wereld te ontvangen en tentoon te stellen.

Wij van Bazarts verzamelen ze allemaal en nodigen je bij deze al uit voor de opening van de tentoonstelling na deze crisis. In samenwerking met de Stad Hasselt gaan we er werk van maken om al deze kunstwerkjes tentoon te stellen en te presenteren. Vermeld dus zeker je adres om uitgenodigd te worden!

Laat onze kunstwerkjes en jouw verhaal, kunstgeschiedenis worden.

Wij, Bazarts en de Stad Hasselt, hopen dat we heel veel en van heel dichtbij en heel ver weg, prachtige kunstwerkjes mogen ontvangen ! Je mag er gerust meerdere maken.

Je kunstwerkjes mag je sturen naar (zo lang de lockdown duurt):

Bazarts – mail art

Lummense Kiezel 68B

3510 Hasselt

Digitaal werk: info@bazarts.be