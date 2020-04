Dreigement van Genkenaar na krijgen coronaboete: “Ik hoop dat gij het krijgt!”

“Ik hoop dat gij het krijgt”, was een van de dreigementen die de coronapatrouille van de lokale politie Bilzen/Hoeselt/Riemst dinsdagochtend naar het hoofd kreeg geslingerd. Opnieuw werden personen beboet. Een persoon werd zelfs geverbaliseerd omdat hij al een zoveelste keer de regels overtrad.

Sommige mensen blijken hardleers. Ruim een maand nadat de coronamaatregelen zijn ingesteld, werden in de nacht van maandag op dinsdag nog overtreders betrapt. Zo was er een Riemstenaar die even voor middernacht ...