Nu zelfs Anna Wintour in haar joggingbroek zit: zo combineer je het stuk in stijl

Tot voor kort was de combinatie tussen Anna Wintour en een jogginbroek ondenkbaar, maar in coronatijden zit zelfs de Vogue-hoofdredactrice in het kledingstuk met twijfelachtige reputatie. Want: combineer je het fout, dan oogt je hele look ook zo. Toch zijn er combinaties die wél werken.

De hoofdredacteur van Vogue, 70, staat bekend om haar toewijding aan kokerjurken, Manolo Blahnik-hakken en sprankelende Bottega Veneta-halskettingen. Maar ook foor stijliconen zijn het uitzonderlijke. Wintour negeert haar gebruikelijke dresscode thuis…

In een foto die maandag de Instagrampagina van Vogue verscheen, naar aanleiding van een Zoom-gesprek met de redactie, is te zien dat Wintour een trainingsbroek draagt. Ze combineerde de broek op een stijlvolle wijze met een rode, Bretonse trui in de bureauruimte van haar huis in de Hamptons.

Dat het icoon een joggingbroek draagt is uiterst zeldzaam. In een aflevering van Vogue’s videoserie ‘Go Ask Anna’ in juli 2019 werd aan Wintour gevraagd of ze ooit een joggingbroek draagt. Toen antwoordde ze nog resoluut “neen”. (Lees verder onder de foto)

Anna Wintour is niet de enige die voor een joggingbroek kiest. Veel sterren hebben al lang een exemplaar in hun garderobe en houden ze niet binnenshuis. Onder meer topmodellen Gigi en Bella Hadid en Hailey Bieber zijn trouwe fans. De looks van beroemdheden tonen hoe je de losse broek modebewust - lees: niet Kamping Kitsch-gewijs - draagt.

- De broek zelf is nonchalant. Creëer een fel contrast door te combineren met geklede stuks zoals Anna Wintour en Gigi Hadid.

- Wil je de sportieve tour op deze zomer. Draag het met een crop top. Ook een aansluitend truitje maakt de look vrouwelijk.

- Draag met hippe sneakers of prop de onderkant van de broekspijpen in een enkellaarsje voor een stoer effect. Mijd slippers en flipflops als je buitenkomt. In je kot kan het nog net.

- Koud windje? Combineer met een lange las die breekt met het sportieve karakter van de broek.

- Wil je volledig de sportieve stijl op. Draag dan een joggingbroek en -jasje die helemaal bij elkaar passen. Denk aan een nudekleurig of grijs ensemble, ideaal om comfortabel en in stijl in en rond het huis te hangen.