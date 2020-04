In totaal al 244 overlijdens en meer dan 700 ontslagen patiënten in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Sinds de uitbraak van het virus hebben al 703 personen de Limburgse ziekenhuizen mogen verlaten. Voor 244 patiënten was er minder goed nieuws, zij verloren de strijd tegen het virus in het ziekenhuisbed.

Het is een cijfer waar het zorgpersoneel aan optrekt: het aantal patiënten dat dagelijks de ziekenhuizen mag verlaten. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt waren dat zes personen de afgelopen 24 uur. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder kregen drie patiënten het goede nieuws te horen. In Genk (ZOL) en Tongeren (AZ Vesalius) werden telkens twee patiënten ontslagen. Alleen in het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) in Maaseik mocht niemand naar huis. Het totaal aantal voor Limburg komt daarmee op minstens 703 personen die voldoende hersteld waren om naar huis te gaan.

Meer opnames in ZOL

De Belgische cijfers wijzen op een afname van ziekenhuisopnames, maar in het ZOL in Genk zien ze net opnieuw een toename van het aantal nieuwe patiënten. “We hadden gehoopt dat de stabilisering — en zelfs lichte daling — zich na het paasweekend zou verderzetten. Vooral op intensieve zorgen, waar we vorige week stelselmatig een daling zagen van 38 naar 24 patiënten, merken we nu dat de cijfers de laatste vier dagen opnieuw stijgen van 24 naar 32. We moeten dus bijzonder waakzaam blijven”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen.

Overlijdens

Helaas eist het coronavirus nog elke dag menselijke levens, ook in de Limburgse ziekenhuizen. De afgelopen dagen waren er lichtpunten omdat er in sommige ziekenhuizen geen overlijdens waren. Vandaag melden ze allemaal nieuwe sterfgevallen. In het Sint-Trudo Ziekenhuis waren er sinds gisteren vijf nieuwe overlijdens. Het is met 59 coronasterftes het tweede zwaarst getroffen ziekenhuizen in de provincie. Dat trieste record blijft helaas voor het Jessa Ziekenhuis in Hasselt: drie nieuwe sterfgevallen brengen het totaal er op 71. In het Sint-Franciscusziekenhuis (37), ZOL (36) en ZMK (17) vielen er telkens twee doden te betreuren. Eén overlijden brengt het totaal voor AZ Vesalius op 19.

Sinds de uitbraak van het virus zijn in de Limburgse ziekenhuizen tot nu toe minstens 244 coronadoden geteld.