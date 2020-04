Goedkeuring voor restauratie van Calvariekruis aan Paalse kerk

Paal

Beringen - Op Goede Vrijdag kreeg paalonline het goede nieuws dat het subsidiedossier voor de restauratie van het Calvariekruis in orde is.

Op initiatief van paalonline en in samenwerking met de gemeente Beringen werd in 2018 het historisch kerkhofje, aan de noordkant van de Sint-Jan De Doperkerk in Paal, gerestaureerd. Tijdens de openingsplechtigheid viel het op dat ook het Calvariekruis tegen de kerk aan een opknapbeurt toe was. Op foto’s van de kerk, gedateerd begin 1900, is het kruis reeds aanwezig op dezelfde plaats waar het nu nog hangt. Meest waarschijnlijk dateert het kruis van bij de opening van de kerk in 1877. Naar alle waarschijnlijkheid als kruis op het toenmalige kerkhof rondom de kerk. Een nieuw restauratieproject werd door paalonline opgestart. Er werd contact opgenomen met de dienst Cultureel Erfgoed van de provincie voor een eventuele subsidie en vervolgens werd, met medewerking van de Kerkraad, een inspectierapport aangevraagd bij Monumentenwacht Limburg. Ook de diensten Gebouwen en Ontwerp Publieke Ruimten van de gemeente Beringen werden om advies en samenwerking gevraagd. Tijdens een onderhoud met schepen An Moons werden verdere acties afgesproken. Op basis van het inspectierapport van Monumentenwacht werden mogelijke restaurateurs uitgenodigd om hun offerte in te dienen. Na het verzamelen van alle noodzakelijke informatie werd door de kerkraad een subsidiedossier bij de provincie Limburg en de gemeente Beringen ingediend. Beide instanties bevestigden inmiddels hun financiële steun aan het restauratieproject. De uitvoering van de restauratiewerken kan nu door de kerkraad opgestart worden wanneer de huidige situatie, veroorzaakt door het coronavirus, opklaart. Verwacht wordt dat de restauratie zal voltooid zijn tegen einde 2020.