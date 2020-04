John Joris speelt Amerikaanse Folk and blues voor blijf in uw kot-concert

Vandaag maakt niemand minder dan John Joris zijn opwachting op ons ‘Blijf in uw kot-podium’. John Joris is muziek, zo simpel is het. De oprichter en eigenaar van de bekende muziekhandel JnR Music Center in Hasselt is al sinds zijn 9de jaar helemaal in de ban van alles wat met muziek te maken heeft.

Onder invloed van zijn liefde voor Amerikaanse folk and blues speelt John Joris gitaar, mondharmonika en banjo. Hij verleende zijn diensten aan klinkende namen als Ann Christie, Plastic Bertrand, Erik van Neygen, Belle Perez, Mauro Pawlowski, Jo Lemaire en Joost Zweegers. De kans is groot dat je John al ergens hebt zien optreden onder de naam ‘Two of us’. Voor dit Blijf in uw kot-concert speelt hij een aantal van zijn eigen songs en ook enkele bewerkingen van bestaande nummers.

John Joris: “Dit concertje is opgenomen in 1 take op mijn telefoon en daarom noem is het ‘the telephone sessions’. Mochten mensen iets willen geven in de digitale hoed dan mag dat naar de hulpverleners in het ziekenhuizen gaan voor een bloemetje of zo . Hartelijk dank.”