ROYALS. Queen woont na twee jaar weer samen met haar man Philip, zo kennen we prins Harry niet

Na twee jaar van haar man gescheiden te hebben geleefd, wonen Queen Elizabeth en prins Philip weer bij elkaar. Harry koos voor een andere naam en er werden veel verjaardagen gevierd in de Europese koningshuizen. Zo werd onze koning Filip deze week zestig.

Na feitelijk twee jaar gescheiden van elkaar te hebben geleefd, zijn de Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip weer herenigd en wel op Windsor Castle. Het paar dat vorig jaar zijn 73-jarige huwelijksjubileum vierde, leefde door allerlei omstandigheden apart van elkaar. Belangrijkste reden voor de scheiding was de wens van de hertog om het wat rustiger aan te doen.

Hij verbleef het grootste deel van de tijd in een speciaal voor hem ingericht huis op het terrein van Sandringham Castle in het noorden van Engeland. Intussen bleef Elizabeth aan het werk, waardoor er weinig privétijd samen overbleef voor het echtpaar.

Foto: Photo News

Prinses Charlène van Monaco heeft op Instagram nog eens enkele foto’s gedeeld. Ze postte een filmpje van zichzelf en haar echtgenoot prins Albert, die genezen is van het coronavirus, om iedereen een vrolijk Pasen te wensen. Ook enkele beelden van tweeling Jacques en Gabriella mochten niet ontbreken. De twee zochten in de tuin ijverig naar eitjes.

Ondertussen raakte ook bekend dat prins Harry zijn koninklijke achternaam heeft laten vallen. Dat blijkt uit documenten van zijn nieuwe reisbureau Travalyst. Daarin wordt hij vermeld als Henry Charles Albert David, en is van zijn familienaam Mountbatten-Windsor geen spoor meer te bekennen. Ook zijn koninklijke titel laat hij achterwege.

Opvallend genoeg gebruikte Harry zijn koninklijke achternamen wel nog bij het oprichten van het goede doel Archewell dat hij vorige week stichtte samen met z’n echtgenote Meghan Markle. Arche is het Griekse woord voor ‘bron van actie’ en was ook de inspiratie voor de naam van hun zoon, Archie.

Foto: ISOPIX

Onze koning Filip vierde woensdag zijn zestigste verjaardag. De koning was blij met de vele felicitaties, maar wou toch even stilstaan bij de huidige coronacrisis. “Ik wil jullie van harte bedanken voor de fijne berichten en de mooie wensen voor mijn zestigste verjaardag. Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder zij die een dierbare hebben verloren. Ik ben onder de indruk van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land. Deze beproeving zullen we samen overwinnen!”

Koningin Margrethe van Denemarken vierde donderdag haar tachtigste verjaardag. Ter gelegenheid van die mijlpaal in haar leven, gaf het koningshuis enkele nieuwe portretten vrij van de koningin en haar troonopvolgers. Ze poseerde voor de foto’s samen met kroonprins Frederik en zijn veertienjarige zoon Christian.

Het paleis benadrukt dat de foto’s al eind 2019 werden genomen in Amalienborg in Kopenhagen en dus voor de coronacrisis. Normaal gezien zou haar verjaardag uitgebreid gevierd worden, maar alle evenementen werden voorlopig afgelast.

En dat was niet de laatste verjaardag die te vieren viel. Ook in het Nederlandse koningshuis mochten er kaarsjes uitgeblazen worden. Prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, werd dertien jaar. Voor prinses Beatrice wordt het een domper op de feestvreugde in aanloop naar haar huwelijk in mei. Dat is afgelast.