170 personen komen bloedgeven ondanks coronacrisis

Leopoldsburg - Ondanks de coronacrisis werd er in Leopoldsburg op 2 en op 7 april een bloedinzameling georganiseerd. Dankzij de vele vrijwilligers werd het gebeuren in goede banen geleid en verliep alles op een veilige manier.

Op 2 en 7 april werden er bloedcollectes gehouden in Leopoldsburg, telkens in nauwe samenwerking met het Rode Kruis en de gemeente. De gemeente stelde een locatie ter beschikking en alle nodige materialen. Ook kwamen er via het platform 'Leopoldsburg Solidair' vier vrijwilligers een handje toesteken. Ook vijf vrijwilligers via de Stam, de Oude-scouts van Leopoldsburg centrum, kwamen helpen.

Alles is veilig verlopen, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. De donoren werden telkens per persoon binnen geroepen, rekening houdend met de te respecteren afstand van 1,5 meter. Tijdens elke inzameling kwamen ongeveer 85 donoren bloedgeven. Dit onder begeleiding van zo'n 8 tot 9 vrijwilligers. Die ontsmetten telkens de stoelen, de tafels, de kranen en allerhande andere dingen die in aanraking waarmee de bloedgevers in aanraking kwamen.

Het Rode Kruis Leopoldsburg dankt de gemeente Leopoldsburg voor haar steun, alsook de vrijwilligers via de gemeente en via de scouts. "Zonder hen was dit niet mogelijk geweest", zo klinkt het.