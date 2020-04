Ruim 117 miljoen kinderen riskeren levensreddend vaccin tegen mazelen te missen

Wereldwijd zijn er meer dan 117 miljoen kinderen in 37 landen die, vanwege de coronapandemie, riskeren een levensreddend mazelenvaccin te missen. Al in 24 landen zijn de vaccinatiecampagnes vertraagd, mogelijk volgen er nog meer. Daarvoor waarschuwen onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-kinderorganisatie Unicef en het Amerikaanse Rode Kruis.

Landen moeten doorgaan met vaccinaties, maar nemen het best wel extra veiligheidsmaatregelen. In onlangs gepubliceerde richtlijnen beveelt de WHO aan om vaccinatiecampagnes te pauzeren in landen waar ...