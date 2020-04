Tourorganisator ASO bevestigt: “Geen Ronde van Frankrijk op 27 juni”

Doordat de Franse president Emmanuel Macron het verbod op massamanifestaties maandag tot midden juli verlengde, moet de Tour de France naar een nieuwe datum op zoek. “Een Tourstart op 27 juni is niet mogelijk”, bevestigde organisator Amaury Sport Organisation dinsdag. “We zoeken een nieuwe plaats op de kalender.”

De Spaanse sportkrant Marca meent te weten dat er daarover al een akkoord is tussen de organisatoren van de drie grote rondes: de Tour wordt gereden van 2 tot 25 augustus, de Vuelta schuift op naar september en in oktober vindt de Giro plaats. De drie grote rondes blijven wedstrijden van drie weken. Tussen twee rondes zal er minstens een week liggen. Om het wielerseizoen grotendeels te redden, wordt er ook een plaats gezocht voor de vijf monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije). Financieel is de Tour voor de teams de belangrijkste wedstrijd van het jaar.