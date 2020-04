Italiaanse winkel brengt paastaart naar ZOL

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - Maria Leocata heeft met haar Italiaanse winkel in Houthalen-Oost taart bezorgd aan het personeel van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).

“Het is een Italiaanse traditie dat er met Pasen paascake wordt gegeten. Die colomba di Pasqua heeft de vorm van een duif – colomba is Italiaans voor duif – en heeft een vreugdevolle betekenis in de Italiaanse samenleving. Hij wordt als cadeau geschonken uit dankbaarheid en vreugde. Met onze winkel in Italiaanse specialiteiten hebben we een heel aantal van die cakes geschonken aan het personeel van het ZOL in Genk, zodat zij in deze moeilijke tijden toch iets meer een paasgevoel hebben. Wij willen die mensen steunen voor wat zij op dit moment doen voor onze samenleving.”