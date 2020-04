Sint-Truiden -

Vanaf vandaag geven we u een unieke inkijk in de corona afdelingen van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. De nieuwe TVL-reeks In Het Spoor Van De Helden Van Sint-Trudo volgt deze week dokters, verplegers en patiënten in de zwaarste crisis die het ziekenhuis ooit te verwerken kreeg.