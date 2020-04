L’Equipe: “Ligue 1 mikt op herstart in juni, met mogelijk match om de drie dagen”

De Franse voetbalcompetitie wordt indien mogelijk op 3 of op 17 juni hervat, zo meldt de Franse toonaangevende sportkrant L’Equipe dinsdag. Als bron heeft de krant een document van de organisatie achter de profcompetities LFP.

Het coronavirus legde vorige maand ook de voetbalcompetities in Frankrijk stil. Maandag verlengde de Franse president Emmanuel Macron de lockdown in zijn land tot 11 mei. Als de competitie in de Ligue 1 op 17 juni begint, moeten de clubs elke drie dagen in actie komen. In dat geval zit het reguliere seizoen er op 25 juli op en is er tot 2 augustus de tijd om de play-offs om promotie en degradatie af te werken.

L’Équipe meldt ook dat de LFP-leden hebben besloten de start van het volgende seizoen met twee weken uit te stellen tot 23 augustus. Dat besluit moet nog wel de goedkeuring krijgen van de Franse voetbalbond FFF. De bekerfinale tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne is gepland op 27 juni.