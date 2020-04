Het virus wordt moe: vijf keer minder nieuwe besmettingen in Limburg dan week geleden

Hasselt - Er hebben gisteren 48 Limburgers positief getest op het coronavirus. Dat is maar liefst vijf keer minder dan een week geleden. Let wel: de resultaten van de verplichte tests in de rusthuizen zijn nog niet verwerkt en zouden de komende dagen deze cijfers weer in de hoogte kunnen jagen.

De 48 nieuwe gevallen brengen het Limburgse totaal op 3.809 bevestigde besmettingen. De cijfers in onze provincie zijn bemoedigend, ze nemen al enkele dagen op rij af. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in Limburg zit niet meer in zo’n steile curve als in het begin van de coronacrisis. Ter vergelijking: vorige week waren er ongeveer 240 nieuwe gevallen per dag, dat is vijf keer meer dan gisteren.

Uiteraard blijft Limburg de provincie met de hoogste besmettingsgraad en dat zal wellicht ook niet meer veranderen. Dat heeft te maken met het lage bevolkingsaantal en het hoge aantal besmettingen. De besmettingsgraad in onze provincie bedraagt vandaag 44 per 10.000 inwoners. De besmettingsgraad in andere Vlaamse provincies is als volgt: Antwerpen (22 per 10.000 inwoners), Vlaams-Brabant (29), West-Vlaanderen (29) en Oost-Vlaanderen (24).

Foto: RR

Virus wordt moe

De afgelopen 24 uur heeft het coronavirus in België opnieuw het leven geëist van 262 personen. Het gaat om 90 overlijdens in de ziekenhuizen en 171 in de rusthuizen en één onbekende. Zoals geweten zijn de ziekenhuissterftes bevestigd, maar is het cijfer van de rusthuizen geen zekerheid. Rusthuisbewoners kunnen drager zijn van het virus, maar is het niet met zekerheid de hoofdoorzaak van het overlijden. De tol van de ziekte in België komt daarmee op 4.157 sterfgevallen. Ons land staat qua dodental op de zevende plaats in de wereld. Toch was viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie over het Covid-19-virus positief. “De cijfers evolueren positief. Het virus wordt moe. Het is belangrijk dat we nu nog onze grip blijven aanhouden.”

31.119 besmette Belgen

Het aantal nieuwe opgenomen coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen bedraagt 242. In de ziekenhuizen zijn er nu nog 5.536 bedden bezet, dat zijn er 143 meer dan een dag voordien. Elf patiënten mochten intensieve zorgen verlaten, maar er verblijven nog altijd 1.223 personen op die diensten. 915 (-25) van hen moeten beademd worden.

In ons land testten de afgelopen 24 uur opnieuw 530 mensen positief voor het virus. Het totaal aantal bevestigde besmettingen komt daarmee in ons land op 31.119. Er hoort wel een kanttekening bij: de 7.500 tests in de woon-zorgcentra zijn daar nog niet bijgerekend. De behandelende artsen in de rusthuizen hebben de resultaten van hun patiënten al gekregen, maar de cijfers worden momenteel nog geanalyseerd.

Er is ook goed nieuws: 161 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal op 6.868 ontslagen patiënten in België.

Bekijk hier hoeveel mensen per Limburgse gemeente besmet zijn met het coronavirus: