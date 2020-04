Affiche-actie van 6-jarige Jonathan groot succes

Tessenderlo -

In Tessenderlo heeft de 6-jarige Jonathan Ulenaers op een leuke manier de strijd aangebonden tegen het coronavirus. Hij heeft een tekening van het coronavirus gemaakt en heeft die als affiche in de brievenbussen van zijn straat in de Waterstraat in Hulst bij Tessenderlo gaan steken. En daarbij mag hij op heel wat bijval rekenen. Volgens zijn mama Isabel Custers hebben al meer dan 50 mensen de affiche aan hun raam opgehangen. "Het is allemaal begonnen met een manier om aan mijn kinderen duidelijk te maken wat een kwaadaardig virus is." Intussen hangen de affiches al aan ramen in Diepenbeek, Paal, Borgloon en Hasselt.