Nascar-piloot Kyle Larson is loon en sponsors kwijt na racistische uitlating in virtuele race

Een racistische uitlating tijdens een virtuele race komt Nascar-piloot Kyle Larson (27) duur te staan. Nadat hij in een livestream het ‘n-woord’ gebruikt had, beslisten zowel zijn team als raceorganisator NASCAR hem te schorsen. Zijn loon is tijdelijk opgeschort, en op één na hebben ook al zijn sponsors het vertrouwen opgezegd.