Looi kleurt wit

Tessenderlo - Lokaal bestuur Tessenderlo toont zich solidair met iedereen die getroffen wordt door de coronacrisis.

Heel Tessenderlo is solidair met iedereen die hard werkt om zieken of ouderen de nodige zorgen te geven, inwoners van de nodige levensmiddelen te voorzien en met iedereen die anderen helpt. Ook met inwoners die deze dagen amper het hoofd boven water kunnen houden door economische werkloosheid of door een noodgedwongen sluiting van een handelszaak of onderneming, leven we mee.

Lokaal bestuur Tessenderlo heeft daarom op alle locaties waar vlaggen uithangen deze vervangen door witte vlaggen. Burgemeester Verwimp: “Hiermee tonen we onze solidariteit met iedereen die getroffen wordt en volgen we het voorbeeld van heel wat inwoners die al applaudisseerden of een witte vlag uithingen.”