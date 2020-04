“Het virus wordt moe, het is belangrijk dat we onze grip nu blijven houden”

Er zijn de afgelopen 24 uur 262 nieuwe overlijdens door corona gemeld in ons land: 90 bevestigde coronadoden in de Belgische ziekenhuizen, en 171 overlijdens in woon-zorgcentra waarvan vermoed wordt dat corona de doodsoorzaak is.

“De afgelopen 24 uur werden 242 nieuwe mensen gehospitaliseerd”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie. 161 mensen mochten het ziekenhuis verlaten, er liggen nu 5.536 mensen in het ziekenhuis in het kader van het virus. Daarvan liggen 1.223 patiënten op intensieve zorg, dat zijn elf patiënten minder dan 24 uur daarvoor. 915 patiënten moeten beademd worden, dat is een daling van 25 mensen.

“De cijfers evalueren positief”, ging Van Gucht verder. “Het virus wordt moe, het is belangrijk dat we onze greep blijven aanhouden. Er is hoop in deze cijfers. Het aantal doden is spijtig genoeg nog te hoog: blijf dus solidair, blijf je verzorgen en zorg voor anderen.”

In het ziekenhuis werden 90 overlijdens vastgesteld, in de woon-zorgcentra zijn 171 overlijdens geteld, waarvan vermoed wordt dat ze stierven aan corona. In het totaal zijn er 262 overlijdens geteld in de afgelopen 24 uur, waarvan 151 in Vlaanderen. 52 procent werd geteld in de ziekenhuizen, 46 procent in woon-zorgcentra. In totaal zijn er 4.157 mensen overleden in ons land door het coronavirus.

“Ons gedrag bepaalt de curve, niet andersom”

“De dagelijkse cijfers zijn elke dag opnieuw een harde confrontatie met de realiteit”, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. “Er zijn hoopgevende elementen, voornamelijk in het dalend aantal ziekenhuisopnames. Dat stemt experten hoopvol, maar het aantal overlijdens blijft heel hoog”, zegt Stevens. De analyse van de cijfers moet volgens hem aan de experten worden overgelaten. “Ze zullen op basis van hun analyses de nationale veiligheidsraad adviseren en de volgende stappen nemen in het beheer van deze complexe situatie.” Toch mogen we ons een beetje optrekken aan de voorzichtig bemoedigende cijfers.

“Ons gedrag bepaalt de curve, en niet andersom”, zegt hij. “Het zou heel onverantwoord zijn als de mensen de cijfer nu zelf gaan interpreteren en hun gedrag aanpassen. De dalende curve kan heel snel opnieuw naar boven schieten, dat moeten we absoluut vermijden.”

De veerkracht van de vrijwilliger

Stevens benadrukt dat er veel vrijwilligers zijn die zich dagelijks inzetten voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. “Duizenden mensen van alle leeftijden zetten zich dagelijks in om anderen te ondersteunen in deze moeilijke periode. Dergelijke acties zorgen voor de nodige veerkracht in onze samenleving, en geeft ons de nodige weerbaarheid om hier samen uit te geraken.” Hij bedankt iedereen die daaraan meewerkt.

Het crisiscentrum meldt verder nog 530 nieuwe bevestigde besmettingen, 394 in Vlaanderen, 129 in Wallonië, 62 in Brussel, en zeven van onbekende oorsprong. In totaal telt ons land 31.119 bevestigde besmettingen.