17 kg zware karper in ademnood uit gracht aan Schulensmeer gered

Halen -

Vorige week is uit een gracht aan het Schulensmeer een karper van 17 kg zwaar gered. Een wandelaar had de vis vorige week woensdagavond opgemerkt. “De man belde ons op dat hij de vis met een stok in dieper water probeerde te duwen. Maar dat dat lukte niet. Daarom hebben we Jos Eykens van de Provinciale vissenwerkgroep Limburg gecontacteerd. Hij kent het gebied op z’n broekzak en is altijd bereid om in actie te schieten”, vertelt Rudi Oyen.