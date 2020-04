Nascar-piloot Kyle Larson is loon en sponsors kwijt na racistische uitlating in virtuele race

Een racistische uitlating tijdens een virtuele race komt Nascar-piloot Kyle Larson (27) duur te staan. Nadat hij in een livestream het ‘n-woord’ gebruikt had, beslisten zowel zijn team als raceorganisator NASCAR hem te schorsen. Zijn loon is tijdelijk opgeschort, en op één na hebben ook al zijn sponsors het vertrouwen opgezegd.

Larson ging zijn boekje te buiten tijdens een virtuele race ‘Monza Madness’ die zondagavond ingelast werd tussen de officiële NASCAR-piloten om het seizoen toch gaande te houden in tijden van corona. Zijn racistische uitlating was live te horen in de livestream van gameplatform Twitch.

Daarop besliste zijn team Chip Ganassi Racing meteen Larson te laten schorsen en zijn loon onmiddellijk op te schorten. Overkoepelende raceorganisatie NASCAR nam die schorsing later over. “NASCAR heeft van diversiteit en inclusie een topprioriteit gemaakt en tolereert dit soort taalgebruik niet”, klonk het. Volgens Business Insider hebben na het incident sponsors Chevrolet, Credit One, McDonald’s, First Data en Clover stuk voor stuk het vertrouwen opgezegd, waardoor Larson nog maar één geldschieter overhoudt.

Larson, die zelf een diversiteitsbeurs kreeg van NASCAR omwille van zijn Japans-Amerikaanse nationaliteit, bood intussen zijn verontschuldigingen al aan. “Dit is niet hoe ik ben opgevoed.”