31 coronaboetes in Heusden-Zolder: jongeren vluchten weg aan jeugdhuis

Heusden-Zolder -

Afgelopen weekend heeft de politie Heusden-Zolder 31 coronaboetes opgesteld. Het begon vrijdag al met een zestienjarige uit de gemeente. De jongeman kon op het Marktplein worden tegengehouden. Op zijn crossmotor hing geen nummerplaat. De jongeman kon ook geen verzekering en rijbewijs voorleggen. De uitleg dat hij in het bos ging rijden, werd niet echt geloofd omdat hij op het Marktplein aan de kant was gezet. De crossmotor is in beslag genomen en de nodige pv’s zijn opgesteld.