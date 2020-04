Leerlingen houttechnieken Don Bosco Helchteren tekenen met Topsolid Wood

Helchteren

Houthalen-Helchteren - De nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en Don Bosco Helchteren loopt op wieltjes. Getuige hiervan zijn onder meer de nieuwe T-shirts voor de houtafdeling.

Nu kunnen de leerlingen van Don Bosco Helchteren dankzij de bedrijfswereld ook tekenen met het tekenprogramma Topsolid Wood. Door dit programma kan er tijdens de tekenles vakoverschrijdend gewerkt worden: de leerlingen kunnen wiskundige formules in hun tekeningen plaatsen. In vakjargon wordt dit parametrisch tekenen genoemd. Door de lengte van een bepaalde kast aan te passen, zullen alle onderdelen van deze kast aangepast worden. Zowel in de bedrijfswereld alsook in de Hogeschool Gent zit dit tekenpakket goed verankerd. “We hopen op deze manier extra kansen te geven aan onze leerlingen”, klinkt het op de school.