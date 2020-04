Pelt -

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg, post Lommel is maandagavond opgeroepen voor een brand in de Holvenstraat in Holven. In een bos - vlakbij het Valkenhof -sloegen de vlammen de lucht in en waren tot ver in de omtrek zichtbaar. De brand had zich al over enkele tientallen vierkante meter bos en struiken verspreid. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is onbekend.