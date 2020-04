116 ‘genezen’ coronapatiënten testen opnieuw positief in Zuid-Korea

Hoewel het coronavirus stilaan over zijn toppunt heen lijkt in Zuid-Korea, maken gezondheidsexperten zich er wel zorgen over 116 patiënten die al genezen waren en nu opnieuw positief hebben getest. Onderzoek moet uitwijzen of ze voor een tweede keer geïnfecteerd zijn, of dat het virus dat nog in hun lichaam zat op een of andere manier gereactiveerd is.