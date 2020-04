Hilary Duff kiest voor wel heel drastisch nieuw kapsel

Nee, bepaald subtiel is het nieuwe kapsel van Hilary Duff niet. De 32-jarige actrice en zangeres, die normaal als blondine door het leven gaat, heeft op Instagram onthuld dat ze nu knalblauwe lokken heeft.

Het was toch even schrikken geblazen voor de 15 miljoen volgers van Hilary Duff. De Hollywoodster, vooral bekend van haar rol als Lizzie McGuire, heeft normaal altijd blond, lang haar, maar daar heeft ze nu komaf mee gemaakt. Ze deelde op Instagram een foto waarop is te zien dat ze nu een lange bob heeft en dat haar haren knalblauw zijn geverfd.

“Yea”, luidt het onderschrift van haar selfie, waarop ze al bijtend op haar lip verschrikt in de camera kijkt. Haar fans zijn in elk geval dolenthousiast over haar nieuwe look en de foto kon in geen tijd op bijna een miljoen likes rekenen. Het deed velen onder hen bovendien terugdenken aan de videoclip van ‘Sparks’ uit 2015, waarin ze ook blauw haar heeft.