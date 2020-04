Dembélé over corona in China:“Mensen lopen in een boog rond mij”

Mousa Dembélé ligt sinds januari onder contract bij het Chinese Guangzhou R&F. De middenvelder zat dus net als de rest van het Aziatische land wekenlang in quarantaine door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In een videogesprek met Kat Kerhofs voor VIER babbelde Dembélé over het leven in China tijdens de crisis.“Paniek voelde ik niet echt, ik heb het idee dat ze al ervaring hadden met dit soort situaties. Ze maken er hier geen grappen over, ze nemen alles heel serieus. Niemand ging hier naar buiten, en ik heb het gevoel dat de situatie hier vrij snel stabiel is geworden. Ze hebben hier systemen met infrarood en camera’s om te zien of je effectief niet naar buiten gaat.”