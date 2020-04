Prins Harry vindt het “moeilijk” om zijn draai te vinden in LA

Prins Harry en Meghan Markle verhuisden enkele weken geleden naar Los Angeles, maar dat blijkt niet van een leien dakje te lopen. Volgens Harry’s goede vriendin Jane Goodall worstelt hij met zijn nieuw bestaan.

Terwijl Meghan Markle en prins Harry eerst nog voor een huis op Vancouver Island in Canada opteerden, kozen ze na hun exit uit de Britse koninklijke familie voor een verhuizing naar Los Angeles. Dat is de geboortestad van Meghan en ook haar moeder Doria Ragland woont er nog altijd. Voor haar is het dus thuiskomen, voor Harry een compleet nieuwe wereld, weg van zijn familie. En dat is niet makkelijk voor hem, zegt zijn goede vriendin Jane Goodall.

De 88-jarige antropologe, die vooral bekend is van haar werk met chimpansees, zegt dat ze regelmatige contact heeft met Harry sinds hij in de VS gaan wonen is met zijn vrouw en hun elf maanden oude zoontje Archie. “Ik heb geen idee hoe zijn carrière verder zal verlopen, maar ja, we hebben nog altijd contact met elkaar. Ik denk dat hij er het leven momenteel wat uitdagend vindt”, zegt ze in een interview met het Britse tijdschrift Radio Times.

In een eerder interview liet Goodall al verstaan dat Harry haar al lang voor de plannen bekend werden gemaakt had ingelicht dat hij had besloten om de koninklijke familie te verlaten. Dat gebeurde toen de antropologe vorige zomer een bezoek bracht aan hun residentie Frogmore Cottage in Windsor.