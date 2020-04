Politie verrast gezin Marc Van Ranst met eerbetoon: “Hartverwarmend”

Verrassing voor het gezin van de bekende viroloog Marc Van Ranst maandagavond bij hem thuis in Willebroek. De lokale politie kwam de professor van de KU Leuven die zelf niet thuis was hulde brengen voor zijn werk in de strijd tegen het coronavirus.

“De voorbije weken is mijnheer Van Ranst uitgegroeid tot hét gezicht van de strijd tegen het virus. Dagelijks worden we overspoeld met informatie en duiding, aangevuld met verpletterende cijfers van mensen en gezinnen die getroffen worden door de ziekte. De man die haast de klok rond de bevolking op een rustgevende en bevattelijke manier informeert, is professor Van Ranst. Wij willen hem daarvoor hulde brengen en bij uitbreiding alle zorgverstrekkers”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek. Zijn collega’s trakteerden het gezin op een minutenlang applaus en blauwe zwaailichten, zoals ze dat eerder ook al deden voor het personeel van het Mechelse AZ Sint-Maarten.

Zijn echtgenote Erna Smets nam de steunbetuigingen met plezier in ontvangst. Zij was zichtbaar aangedaan. “Mijn man is nog enkele uren druk aan het werk, wij blijven in ons kot”, zegt ze. “Dit is echt wel hartverwarmend. We hadden ons hier niet aan verwacht, het doet deugd. We maken de berichten zeker over. Mijn man is altijd veel van huis, maar door de coronacrisis steekt hij nog een paar tandjes bij” vertelt mevrouw Van Ranst.

Hoofdinspecteur Dirk Van de Sande overhandigde namens de gemeente Willebroek ook een attentie. “Als gemeente willen wij onze dankbaarheid uiten aan de professor én al zijn collega’s uit de zorgsector. Maar ook aan de persoon van Marc omdat hij op een voor iedereen verstaanbare manier de problematiek weet te schetsen en ons telkens opnieuw sensibiliseert om de maatregelen na te leven”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Foto: Joris Herregods

